Чергове засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності об’єднало представників уряду, парламенту, наукової спільноти та громадянського суспільства. Засідання відкрив голова Координаційної ради Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов. Він наголосив на необхідності координації зусиль державних інституцій, зокрема новоствореного Міністерства національної єдності, в царині утвердження української ідентичності:«Окремим напрямом діяльності є робота з українцями, що змушені були виїхати за кордон у пошуках безпеки, підтримки та можливості продовжити життя в умовах війни. Наше завдання — не втратити з ними зв’язок й підтримувати українську ідентичність незалежно від місця перебування».

Заступник голови Координаційної ради міністр молоді та спорту Матвій Бідний акцентував на системних загрозах національній ідентичності, зокрема на тимчасово окупованих територіях: «Державна політика утвердження ідентичності має відповідати на виклики, спричинені агресією росії. Серед її ключових завдань — збереження ідентичності громадян, які опинилися за кордоном, реінтеграція населення з тимчасово окупованих територій, протидія нав’язуванню ворожих ідеологічних та культурних наративів».

Секретар Координаційної ради заступник міністра молоді та спорту Андрій Чесноков презентував торішні підсумки реалізації Стратегії утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2030 року. За його словами, всі заплановані заходи виконано: «Це свідчить про актуальність пріоритетів, визначених стратегією, та ефективність обраного підходу до реалізації державної політики щодо формування української ідентичності».

Учасники засідання обговорили напрями подальшої державної політики, повідомляє Мінмолодьспорту.