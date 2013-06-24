25 квітня Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відвідали представники іноземних представництв разом з Міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком, а також його заступниками Галиною Григоренко та Катериною Чуєвою. Серед гостей – дипломати з США, Канади, Японії, Німеччини, Франції, Італії, Бельгії, Іспанії, Нідерландів, Молдови, Португалії, Хорватії, Індії, Південної Кореї, Грузії, Угорщини, Туреччини, представники Британської Ради в Україні, Представництва ЮНЕСКО в Україні, Чеського центру в Києві, Інституту Юнуса Емре в Києві, Польського інституту в Києві. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі, організованої Міністерством культури та інформаційної політики України, іноземні гості могли пересвідчитись, що попри війну, мистецтво в Україні продовжує жити. В межах панельної дискусії під час події представники сфери презентували свої проекти, які демонструють, що культура України живе та розвивається під час війни, а тому потребує підтримки іноземних партнерів.

Через реальні загрози бомбардувань колекції Музею Ханенків вдалося евакуювати. Та стіни музею не залишаються пустими – у закладі проходять тимчасові виставки. Зокрема, наразі там представлені роботи художників, які допомагали музею із поточними завданнями під час війни.

«На щастя, більшість музейних експозицій вдалося зберегти. Але, передусім, ця експозиція говорить про те, що українська культура продовжує функціонувати, а митці творити. Мали понад 50 прем'єр минулого року в наших театрах. Музейні експозиції відкриті, попри війну. Вони продовжують діяти. Люди продовжують працювати. Саме тому наша сфера культури потребує міжнародної підтримки саме всередині країни», – сказав Олександр Ткаченко.

Міністр підкреслив, що інтерес відвідувачів музеїв й взагалі споживачів культурних послуг тільки зріс у порівнянні з 2021 роком. Крім того, він розповів гостям події про важливість підтримки українських митців, які попри війну залишились працювати в Україні й підтримують свій народ.

«Українці продовжують вести нормальне життя. А нормальне життя – це і культурне життя. Адже ми боремося за культурну ідентичність», – додав Міністр.

Нагадаємо, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків — музей світового мистецтва, що зазвичай презентує знакові в Україні колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу. Музей засновано в 1919 році відповідно до заповіту колекціонера Богдана Ханенка (1917) та дарчої його дружини Варвари на ім'я Всеукраїнської академії наук (1918).