«Вона — найочікуваніша несподіванка. Дає душі світло і відчуття світу. Вона сама по собі. Ні від кого не залежить, нікому не служить. І потрібна всім. Ніхто ще без неї не жив. Людина її шукає і до неї тягнеться. Завдяки їй росте і здобуває силу. І не завжди витримує випробування нею. Влада її всесильна. Кожного по-своєму винагороджує, мучить і карає. І не завжди людина, до якої вона приходить, упізнає і розуміє себе. Хто тільки не намагався сказати, яка вона, і досі про неї ще не мовлено все. Жодна людина не осягнула її безмір. Бо вона така — у людині живе і над людиною владарює», — такою анотацією представили автори збірки своє видання. «Любов така» — збірка оповідань, новел та етюдів про найпотаємніше почуття.
Черкаська журналістка і молода мама Юлія Фомічова — серед авторів збірки. Перший літературний твір Юлії називається «Гарант кохання». Це історія сім’ї, де чоловік воює. «Ці родини живуть інакше, у них інші проблеми, інше світосприйняття і стиль життя. Я давно хотіла написати про це книжку, повноцінну, однак відкладала», — каже Юлія Фомічова, чоловік якої перебуває в зоні АТО. Взятися за літературне перо журналістку спонукала майже неймовірна історія. Вона написала у Фейсбук пост на цю тему. Його передрукувала районна газета.
Згодом у Черкасах відбувався книжковий фестиваль. У ньому брало участь київське видавництво «Академія». Один з укладачів майбутньої збірки прочитав, знайшов Юлію й запропонував написати на цю тему невелику історію. «Я рада, що отримала можливість опублікувати свій твір, — розповідає Юлія. — Може, він допоможе комусь зберегти кохання. Адже статистика розлучень у сім’ях АТОвців досить сумна: різні джерела називають цифри від 60 до 90%. Хотілося б, щоб цей показник значно зменшився».
Кошти, виручені від продажу книжки журналістка збирається витратити на потреби захисників, які нині перебувають на передовій.