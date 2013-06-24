У рамках співпраці з Національною службою здоров’я України Мінветеранів роз'яснює ветеранам і ветеранкам, які послуги реабілітації вони можуть отримати на безоплатній основі. Зокрема, йдеться про медзаклади, у яких є договір із НСЗУ, де застосовуються виключно доказові методи реабілітації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відновленням функціональних можливостей пацієнта займаються фахівці з реабілітації у сфері охорони здоров’я: лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови й мовлення, протезисти-ортезисти, психотерапевти та ін. Для проходження реабілітації необхідне направлення від сімейного або лікуючого лікаря.

Ветерани можуть отримати безоплатно такі послуги:

реабілітаційне обстеження;

індивідуальний реабілітаційний план та програма терапії;

нейрореабілітація, ортопедична, кардіо-респіраторна реабілітація та інші;

знеболення у стаціонарі;

психологічна допомога.

Крім цього, реабілітація включена в низку медичних пакетів як складова послуги. Зокрема, це реабілітація після хірургічних втручань, при лікуванні онкології, інфаркту, інсульту. Доплачувати за жодні компоненти реабілітації не потрібно!

НСЗУ покриває послуги з реабілітації за двома пакетами:

“Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах”;

“Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах”.

Перевірити, чи має лікарня договір із НСЗУ за необхідним пакетом, можна за допомогою інформаційного дашбордуабо за телефоном контакт-центру НСЗУ - 16-77.