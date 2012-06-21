«У 1998 році літак «Руслан» перевозив ялинку з Канади до Нью-Йорка на Різдво. Вона була чотири метри в обхваті, понад 20 метрів заввишки і важила 40 тонн», — розповідає «УК» завідувач народного музею ДП «АНТОНОВ» Любов Івасенко.
Робітники, які обслуговують «Руслан», стверджують, що літак здатен вмісти 80 ялинок на кшталт такої, яка щороку красується в центрі Києва. Серед інших унікальних вантажів, що літали на «Руслані», — звірі для зоопарку, які подорожували літаком до Чехословаччини з Індонезії. Спочатку їх планували доставляти «Боїнгом», але жирафи в нього не вмістилися (висота фюзеляжу «Руслана» — 6,5 метра). Тоді замовник звернувся на підприємство «АНТОНОВ».
Коли у 1993 році Майкл Джексон летів на гастролі до Москви з Нью-Йорка, замовив три (!) «Руслани», які доставили 310 тонн сценічного обладнання. Крім того, щороку Ан-124 наприкінці листопада перевозить по 120 тонн божоле з Франції до Японії до традиційного свята.
Багато унікальних вантажів перевезла і «Мрія». У червні 2010 року вона транспортувала найдовший вантаж в історії повітряного транспорту. Дві лопаті вітряка завдовжки 42,1 метра кожна було доставлено літаком з Китаю (аеропорт м. Шицзячжуан) до Данії (аеропорт «Воєнс/Скридструп») для проведення спеціальних випробувань. А 27 вересня 2012 року, в день відкриття аерокосмічного салону «Авіасвіт-ХХІ», Ан-225 підняв виставку галереї «Глобус» (500 картин 120 українських художників), розміщену у вантажній кабіні, на висоту 10 150 метрів. Цей політ вписали у Книгу рекордів Гіннесса.
Вікторія КОВАЛЬОВА
для «Урядового кур’єра»