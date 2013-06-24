Сучасні умови навчання роблять планшет необхідним девайсом для кожної дитини. Завантажити електронні підручники, взяти участь в онлайн-уроці, розробити презентацію – все це дозволяє зробити сучасний мобільний пристрій. Для школяра хочеться купити планшет недорого, адже завжди є ризик, що дитина пошкодить екран або загубить гаджет. Втім, пристрій повинен бути якісним, щоби забезпечити ефективність роботи. Ці дві риси поєднує Samsung.

Як вибрати планшет

Вибираючи планшет, варто звертати увагу на такі параметри, як:

• розмір;

• вага;

• продуктивність;

• можливість підтримки sim-картки;

• якість камери;

• якість екрана;

• апаратна платформа;

• автономність;

• об’єм внутрішнього сховища даних.

Для школяра підійдуть моделі середнього розміру 8-10”. Головне – якісна матриця. Екран не повинен мерехтіти, а зображення має бути чітким та зрозумілим. Важливо, щоби пристрій був надійно захищений за допомогою ударостійкого скла. Якщо в переліку комплектації таке не передбачено обов’язково варто подбати про придбання додаткового захисту.

Завжди вибирайте моделі з містким акумулятором і можливістю швидкої зарядки. Діти часто забувають ставити планшети на підзарядку. До того ж в умовах можливого вимкнення світла це важливо.

Оперативної пам’яті в 4-6 Гб цілком достатньо, як і сховища до 64 Гб. Високі параметри продуктивності вам також не знадобляться. Втім, якщо є можливість, купляйте моделі, оздоблені швидкісними чипсетами. Це дозволить працювати з графічними пакетами та грати в різноманітні ігри за необхідності.

Що знайти в асортименті Samsung

Серед асортименту пристроїв Самсунг всім вищезазначеним вимогам відповідають планшети Samsung Galaxy A. Вони мають достатній рівень потужності, щоб підтримувати роботу усіх сучасних застосунків, надійні у використанні. Роботи акумуляторної батареї вистачає на кілька днів автономної роботи.

Пристрій швидко синхронізується з іншими девайсами Samsung, дозволяє швидко переносити дані та встановлювати взаємозв’язок. В інтернет-магазині samsungshop.com.ua ви знайдете широке різноманіття бюджетних планшетів. Тут є техніка на різний смак. А консультанти допоможуть зробити правильний вибір. Потіште дитину якісним і недорогим планшетом.