Ніхто не гарантує, що представлений позавчора фахівцям і громадськості проект-переможець міжнародного відкритого архітектурного конкурсу «Меморіал Героїв Небесної Сотні», створений українською командою зі Львова, буде втілено в життя. Усі три проекти, які посіли перші місця, детально розглянули на публічному обговоренні у столичному Будинку архітектора. Міністр культури Євген Нищук передовсім відзначив відкритість та демократичність конкурсу (про його умови читайте в «УК» від 28 жовтня 2017 року): «Це прецедент такого конкурсу. Журі обирало не імена й країни, а проекти». Міністр пообіцяв, що вже встановлені небайдужими людьми меморіальні елементи, зокрема капличку біля верхнього виходу зі станції метро «Хрещатик» і хрест, збережуть. Частиною меморіалу має стати і музей Революції гідності, проект якого розробляють.
За словами Євгена Нищука, перемога проекту в конкурсі ще не означає його автоматичну реалізацію. Має відбутися колоквіум, в умовах конкурсу передбачено другий тур. У ньому братимуть участь фіналісти першого.
На думку більшої частини учасників публічного обговорення, жоден із проектів-фіналістів не вартий реалізації. Тому треба оголосити новий, не міжнародний, а всеукраїнський конкурс. Як сказав народний архітектор України Микола Жаріков, коментуючи на прохання «УК» підсумки конкурсу, «краще 10 років почекати, ніж спотворити і простір, й ідею поспішними рішеннями».