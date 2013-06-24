Якісне лікування та реабілітація наших Героїв – один із основних напрямків роботи МВС України. Про це Міністр внутрішніх справ заявив під час відвідування Медичного реабілітаційного центру та Головного медичного центру МВС, передає пресцентр Урядовий портал.

"За минулий рік ми докорінно змінили роботу реабілітаційних центрів. Сучасні види реабілітації, зокрема каністерапія та анімалотерапія, обмін досвідом з іноземними лікарями. Створили на базі центрів спортивні майданчики та тренажерні зали. Бо спорт – один із головних запитів від наших ветеранів",- зазначив Ігор Клименко.

Також Ігор Клименко разом із Головою Національної поліції Іваном Вигівським відвідали хлопців, які проходять лікування у Головному медичному центрі МВС. Вручили Героям державні та відомчі нагороди.

Окрім цього, Міністр взяв участь у робочій зустрічі керівників закладів охорони здоров’я системи МВС.

"Попереду - багато викликів, медичні центри мають бути готовим до швидкого реагування", - резюмував Ігор Клименко.