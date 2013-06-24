Попри посушливий рік, коли понад 50 днів не було опадів, агропідприємству на Київщині вдалося зібрати 31,7 тонни кукурудзи з гектара на загальній площі 11,3 га. І все це через відновлені системи поливу. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

«Показник урожайності зріс в 3—3,5 раза. Це стало можливим завдяки використанню зрошувальних систем, що вкотре доводить важливість іригації для вирощування сільгоспкультур. Адже раніше без поливу врожай кукурудзи становив від 7 до 10 тонн з гектара», — зазначив Віталій Коваль.

За його словами, власник підприємства розповідає, що таких показників у цій зоні раніше ніколи не було. Тому планує розширювати поливні площі та збудувати додаткові зрошувальні потужності. Крім кукурудзи, під полив закладає вирощування сої, ячменю, гороху. Для цього підприємство вже подало заявку на державну програму компенсації до 50% витрат на побудову систем зрошення. Попередньо вони вже отримували відшкодування за будівництво іригаційної системи (водопроводу) від Мінагрополітики.

«Нагадаю: запровадження реформи меліорації — один із пріоритетів роботи міністерства. Якісне зрошення в Україні дасть поштовх для розвитку різних секторів аграрної галузі, а як наслідок — сталий розвиток сільських територій», — наголосив міністр, повідомляє Мінагрополітики.