Засідання Ради Україна — НАТО на рівні послів за участі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністра юстиції Ольги Стефанішиної відбулося у штаб-квартирі НАТО. Ключовими темами засідання стали безпекова ситуація в Україні, імплементація рішень Вашингтонського саміту НАТО та прогрес України у реалізації реформ, зокрема в межах адаптованої Річної національної програми.

Віцепрем’єр-міністр поінформувала союзників про безпекову ситуацію та зауважила, що пріоритетними потребами України залишаються системи ППО, літаки, а також ракети дальнього радіуса дії. Ольга Стефанішина наголосила на важливості якнайшвидшого забезпечення повної імплементації рішень саміту НАТО у Вашингтоні щодо України, необхідності якнайшвидшого повноцінного запровадження ініціативи НАТО з безпекової допомоги і підготовки для України (NSATU) та подякувала союзникам за виконання зобов’язань щодо фінансової підтримки нашої країни.

У контексті підготовки до саміту НАТО в Гаазі віцепрем’єр-міністр зазначила, що Україна прагне надійних гарантій безпеки для стійкого і справедливого миру та очікує від союзників готовності вести діалог, спираючись на рішення Вашингтонського саміту щодо незворотності євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Ольга Стефанішина представила пріоритети адаптованої Річної національної програми на 2025 рік, яка враховує рекомендації НАТО, а також подякувала союзникам за пропозиції щодо подальших кроків, необхідних для посилення взаємосумісності України та Альянсу. Віцепрем’єр-міністр зазначила, що обговорення впровадження рекомендацій НАТО з питань системи оборонних закупівель продовжиться на наступному засіданні Комітету РУН з питань оборони і безпеки в лютому.

«Є спільне розуміння, що збереження повної функціональності закупівельних агенцій України — ключовий пріоритет. Подальші консультації із союзниками, заплановані на лютий, матимуть на меті посилення інституційних спроможностей системи оборонних закупівель», — наголосила вона.

Під час перебування у штаб-квартирі НАТО Ольга Стефанішина зустрілась із Генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте. Сторони зокрема обговорили стан реалізації рішень Вашингтонського саміту НАТО щодо України.

Також віцепрем’єр-міністр провела зустрічі з помічником Генерального секретаря з політичних питань та політики безпеки Борісом Руге та помічником Генерального секретаря з питань операцій Томасом Гоффусом.

Джерело: Служба віцепрем’єр-міністра