16-й фестиваль «Французька весна» триває в Рівному. Його відкрила координатор «Альянс франсез» в Україні Кларісс Броссар. Ця колоритна частина загальноукраїнського мистецького дійства, що почалася вечором французької музики, триватиме цілий місяць. Її тематика — кольори, тобто розмаїття, яке дає змогу виходити за певні межі.
Рівненська «Французька весна» вже не перший рік, по суті, збігається з календарною, що додає їй неповторного шарму. «Якщо ви цього року не їдете до Франції, то вона сама їде до вас: на фестивалі французької культури буде що побачити і наймолодшим, і найстаршим глядачам, — запевняє виконавчий директор «Альянс франсез» у Рівному Надія Чумак. — Адже на різних майданчиках міста буде і класика, і джаз, і пантоміма, й неперевершене французьке кіно, і фотовиставка, й інсталяційні покази. До слова, напередодні ми провели експрес-опитування рівнян і з’ясували, що найбільше вони полюбляють французьку класику й комікси. І звісно, не було байдужих до кіно».
Особливістю фестивалю стане унікальна інсталяція французької фотохудожниці Аделін Кель «Земна симфонія». Її герої — звичайні робітники кар’єру нерудних корисних копалин «Технобуд», підприємства із французькою інвестицією, що працює в Сарненському районі. Не підозрюючи, вони щодня творять неповторну земну симфонію. Щоб зафіксувати її, майстрині доводилося не рухатися годинами. Вона представить виставку рівнянам під специфічний гуркіт каміння кар’єру й інші спецефекти. Приїдуть і скромні герої.
Неординарною версією на тему кохання поділяться виконавці пантоміми «Концерт для двох клоунів» — володарі призу глядацьких симпатій театрального фестивалю в Авіньйоні. Будуть і традиційні «Довгі ночі короткого метра», і джаз, і навіть стрит-арт. Художник із Парижа Marko 93 у присутності охочих створить у Рівному величезний мурал, який, сподіваємося, стане туристським об’єктом.