Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що деолігархізація є ключовим елементом на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

Про це він сказав під час участі у конференції «Протидія впливу олігархів» у рамках Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів», який відкривав Президент України Володимир Зеленський, передає РНБО.

Данілов наголосив, що саме завдяки зусиллям Президента був запущений процес деолігархізації України.

За словами секретаря РНБО, після набуття Україною Незалежності олігархічні групи, які сформувалися у державі, дедалі більше впливали на економіку, використовували все потужніші інструменти для розширення свого впливу на політикум, і нині «ці речі не дають можливості нашій країні розвиватися».

Данілов наголосив, що деолігархізація є ключовим елементом на шляху до євроатлантичної інтеграції України.

«Коли ми читаємо Конституцію – у нас є прагнення стати повноправним членом НАТО, - підкреслив він. - Але якщо залишатиметься олігархічна економіка та корупційна складова як її невід’ємний елемент, ми ніколи не увійдемо в НАТО».

У цьому контексті, заявив Данілов, боротьба з олігархами - це «фундаментальна річ», адже «вступ до НАТО – це одна із важливих запорук нашої незалежності».

Ухвалення внесеного главою держави закону про деолігархізацію, на думку секретаря РНБО, прискорить рух України до Європи та членства в НАТО.

Данілов також зазначив, що Зеленський «першим наважився зробити це публічно», щоб «вся країна знала імена людей, які мають статус олігархів».

Тепер, на переконання секретаря РНБО, якість процесу деолігархізації залежатиме від народних депутатів. «У мене велике бажання, щоб депутати відповідально поставилися до цього закону. За депутатським корпусом – наступний крок на шляху боротьби з цією хворобою», - наголосив він.