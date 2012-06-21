Львівщина вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні. Голова облдержадміністрації Олег Синютка зустрівся з родинами тих, хто загинув на Майдані.
«Герої поміж нас. Небесна Сотня» — це назва виставки, яку відкриють сьогодні у львівській спеціалізованій школі №28. У її межах вшанують пам’ять Героя України Володимира Бойківа. За інформацією прес-служби ОДА, експозицію покажуть у солонківській школі імені Героя України Миколи Паньківа. Протягом другого півріччя з виставкою ознайомляться у загальноосвітніх закладах Дублян, Стрия, Щирця, Сокільників. А в кожній школі Львівщини організують патріотичний урок про Героїв Майдану.
У школах, де навчалися Герої Небесної Сотні, мають намір заснувати іменні премії. Нагороду найкращому учневі за підсумками року вручатимуть під час останнього дзвоника. Обиратимуть лауреатів не лише за успіхи в навчанні, а й за громадянську позицію, лідерські якості та досягнення на олімпіадах.
Учні загальноосвітніх та художніх шкіл стануть учасниками проекту «Ангели пам’яті». Акція відбудеться у місті Лева 18 лютого: діти прикрашатимуть центральний проспект Тараса Шевченка власноруч зробленими янголятками. Схожі алеї пам’яті з’являться у кожному населеному пункті Львівщини.
Світлій пам’яті героїв Революції гідності присвятять мистецький захід в оперному театрі, мультимедійний проект у середмісті обласного центру. У Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут урочисто відкриють меморіальну дошку Героєві України Устимові Голоднюку. Панахиду відправлять на Личаківському кладовищі.