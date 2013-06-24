Україна долучилася до Механізму спільного кредитування Японії Joint Crediting Mechanism (JCM). Метою програми є досягнення скорочення викидів парникових газів шляхом впровадження провідних світових технологій для декарбонізації різних секторів економіки через інвестиції японських організацій. Відповідний Меморандум про співпрацю в рамках статті 6 Паризької угоди Україна та Японія підписали на початку цього року. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Сьогодні Кабінет Міністрів України затвердив документ «Про створення Української частини Українсько-японського спільного комітету щодо імплементації механізму спільного кредитування». Наступним кроком стане затвердження складу цього комітету та його положення. Комітет створюється для координації зусиль, спрямованих на посилення двостороннього співробітництва у сфері боротьби зі зміною клімату. Зі свого боку Японія вже виконала всі підготовчі дії для запуску співпраці.

JCM дозволяє японським організаціям інвестувати у проекти декарбонізації в країнах-партнерах. Скорочені викиди парникових газів, отримані внаслідок реалізації таких проектів, зараховуються частково як внесок Японії у досягнення її власних цілей зі скорочення викидів, а частково – країні, де проект було реалізовано.

За словами Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, для України це означає доступ до японських технологій – одних із найкращих у світі – та гарантовані інвестиції для "зеленого" відновлення. Це стане суттєвою підтримкою у подоланні наслідків російської збройної агресії.

«Це рішення важливе для досягнення наших кліматичних цілей за допомогою інструментів спільного кредитування. Японія – перспективний партнер на цьому шляху. Через спільне кредитування ми зможемо залучати японські технології та інноваційні розробки для зменшення викидів парникових газів. Це і виконання Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та Паризької угоди, і “зелене” відновлення України за найновішими практиками», - зазначила Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

На сьогодні механізм JCM працює у 29-ти країнах світу. Україна тепер матиме можливість приєднатися до цього досвіду, створюючи умови для сталого розвитку та відновлення за допомогою провідних технологій та інвестицій.