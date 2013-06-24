Учора відбулося урочисте підписання Меморандуму про співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції Японії у сфері права та правосуддя. Меморандум підписали міністр юстиції України Денис Малюська та міністр юстиції Японії Рюджі Коїдзумі. Документ передбачає розвиток взаємної дружби та співпраці між учасниками шляхом обміну досвідом та інформацією у сфері права та правосуддя.

Співпраця між відомствами охоплюватиме такі напрями: антикорупційні зусилля в Україні; судова реформа, зокрема питання, пов’язані з пенітенціарною системою; посилення інституційної спроможності в юридичній та адміністративній сферах, зокрема розвиток кадрового потенціалу.

Денис Малюська подякував колегам: «Підписання цього меморандуму засвідчує підтримку України від Міністерства юстиції Японії у галузі юстиції. Упевнений, що досвід іноземних колег допоможе Україні в досягненні спільних амбіцій».

Рюджі Коїдзумі зазначив, що Міністерство юстиції Японії й надалі підтримуватиме зусилля України у правовій та судовій сферах, повідомляє Мін’юст.