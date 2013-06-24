Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв зустрівся з міністром освіти, культури, спорту, науки та технологій Японії Масахіто Моріямою. Сторони обговорили співпрацю та підтримку України в галузі культури, збереження й відновлення культурної спадщини та інформаційної політики.

«Японія дуже багато допомагає Україні. Це знають усі українці. Уряд Японії та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) сьогодні допомагають нам реалізовувати дуже багато проєктів», — сказав Ростислав Карандєєв.Він зазначив, що через російську агресію пошкоджено та зруйновано понад 1080 об’єктів культурної спадщини України. Тож Україна потребує осучаснення реставраційного центру, обміну досвідом щодо реставрації музейних предметів, побудови спеціалізованого фондосховища для зберігання евакуйованих музейних колекцій і мистецьких творів, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

«Ми вважаємо, що культура та мистецтво навіть під час війни надають людям сили жити, а також це місток між країнами. Ми б хотіли разом з максимальною підтримкою поглиблювати культурні обміни між нашими країнами», — підкреслив Масахіто Моріяма.