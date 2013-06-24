Перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко та старший віцепрезидент Японського агентства міжнародного співробітництва JICA (Japan International Cooperation Agency) Шохей Хара підписали Протокол обговорень щодо Проєкту посилення залучення приватного сектору для відбудови України.

Документ передбачає надання допомоги від JICA для реалізації пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні, а також підтримку Японії в розвитку приватного сектору та інструментів промислової політики в Україні.

За словами японської сторони, вже 14 японських компаній готові розглядати інвестиції в українську економіку.

«Підсумком підписання цього документа має стати реалізація пілотних інвестиційних проєктів японського бізнесу в Україні, експертна допомога від JICA з посилення привабливості українського приватного сектору для інвесторів, а також рекомендації щодо залучення інвестицій від японських компаній. Сподіваємося, що JICA надасть технічну підтримку для реалізації японських інвестицій в Україні та профінансує постачання японського обладнання для проєктів, які буде спільно визначено під час консультацій між українською та японською сторонами», — наголосила Юлія Свириденко.

Сторони обговорили збільшення участі японської сторони у протимінній діяльності, надання енергетичного обладнання для подолання наслідків обстрілів енергооб’єктів та підвищення енергонезалежності України, а також поглиблення ролі JICA в супроводі інвестиційних проєктів.

«Україна вдячна уряду Японії та всьому японському народові за стійку та незмінну підтримку нашої країни. Японія вже надала понад 12 мільярдів доларів фінансової підтримки та оголосила про додаткову допомогу на цей рік», — цитує Юлію Свириденко Міністерство економіки.