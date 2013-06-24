Японія готова підтримати гуманітарне розмінування в Україні та розглянути можливість делегувати до наглядової ради Центру гуманітарного розмінування свого представника. Про це йшлося під час зустрічі Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, передає Урядовий портал.

«В Україні створено Центр гуманітарного розмінування. Він буде координувати всіх учасників цього процесу, залучати фінансування і визначати пріоритети розмінування тих чи інших територій. Задля того, щоб цей процес був максимально прозорим, ми плануємо створити Наглядову Раду, куди увійшли би представники країн «Великої сімки» (G7) та інших зацікавлених міжнародних організацій. Ми зацікавлені, щоб туди увійшли представники країн, які мають досвід роботи на цьому ринку», - заявила Юлія Свириденко.

В свою чергу Посол Японії в Україні підтримав такі урядові ініціативи і заявив про готовність надання допомоги в процесі гуманітарного розмінування.

«Японія розуміє, що гуманітарне розмінування в Україні – це дуже довгостроковий проект. Майже 29% української землі може бути замінованими. Японія має досвід роботи з гуманітарного розмінування протягом тривалого часу з третіми країнами, зокрема з Камбоджею. Ми можемо допомогти Україні, як підготовкою спеціалістів, так і наданням необхідного обладнання. Ми готові працювати з Урядом України багато років, тому будьте впевнені в щирій підтримці Японії», - запевнив Мацуда Кунінорі.

За словами Посла Японії, його країна підтримує ідею створення Центру з гуманітарного розмінування в Україні. Японія готова доправити свого представника і допоможе залучити кандидатів від інших країн до Наглядової Ради Центру гуманітарного розмінування. Також ця країна готова координувати роботу з гуманітарного розмінування з іншими країнами.

«Ми готові надавати свою фінансову і технічну допомогу. Ми готові поділитися своїм досвідом. Як представник держави, що нині головує в G7, я сприймаю це дуже серйозно і вітаю те, що робить Україна, і зобов’язуюсь мобілізувати постійну міжнародну підтримку в цій сфері», - заявив Мацуда Кунінорі.

Під час зустрічі також було підняте питання початку переговорів України про приєднання до Транстихоокеанського партнерства (CPTPP) цього року.