Продовжити співпрацю в частині розвитку медичної інфраструктури та посилити спроможність України в наданні медичної допомоги – про це йшлося на зустрічі керівництва МОЗ України з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Мацуда Кунінорі та Головою Офісу JICA в Україні Хідекі Мацунагою, передає пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та заступник Міністра охорони здоровʼя Марія Карчевич подякували народу Японії за системну підтримку медичної сфери України і зазначили, що Японія – один із найбільш надійних та послідовних партнерів нашої держави у боротьбі з терористичною росією.

За понад два роки повномасштабної війни Японія вже надала Україні фінансової підтримки на більше ніж 12 мільярдів доларів, у тому числі для медичної сфери.

«Щиро вдячні Японії та японському народові за підтримку – значна кількість обладнання, лікарських засобів, автомобілів швидкої допомоги від Уряду Японії і неурядових організацій уже доставлені в Україну і рятують життя українців. Вірю, що наша системна співпраця у цьому напрямі лише міцнішатиме та продовжуватиметься», – зазначив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Зі свого боку Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі наголосив, що підтримка сфери охорони здоров’я є і буде одним із пріоритетних напрямів для Уряду Японії – не лише поки триває війна, а і після її завершення.

Також під час зустрічі було підкреслено, що усі проекти, заплановані до впровадження та підтримки медичної сфери України зі сторони Уряду Японії, тривають, а деталі і кроки щодо реалізації узгоджуються відповідальними особами зі сторони МОЗ України та Посольства Японії в Україні.