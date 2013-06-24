Українська делегація на чолі з Міністром енергетики України Германом Галущенком перебуває з офіційним візитом у Японії. У межах візиту очільник Міненерго провів низку зустрічей з представниками Уряду Японії – Міністром закордонних справ Йоко Камікавою, державним Міністром економіки, торгівлі та промисловості країни Казучіка Іватою та заступником головного секретаря Кабінету Міністрів Японії Кеічі Ічікавою. Сторони обговорили питання двосторонньої співпраці та допомогу японської сторони в екстреному відновленні українського енергосектору. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Герман Галущенко поінформував японських урядовців про руйнівні наслідки останніх російських масованих атак на український енергосектор. Міністр акцентував, що особливих втрат зазнали маневрові потужності, а саме теплова та гідрогенерація, значно пошкоджені об’єкти системи передачі електроенергії. Загальні втрати в системі з початку масованих обстрілів з березня цього року становлять понад 7 ГВт потужності.

Очільник Міненерго подякував Японії за фінансову та технічну допомогу українському енергосектору. Він поінформував японську сторону про поточні потреби в обладнанні, яке потрібне для відновлювальних робіт та нарощування потужностей енергосистеми для проходження наступної зими. Зокрема, акцентувалося на потребах в устаткуванні для розподіленої генерації – газових турбінах, газопоршневих установках, мобільних генераторах.

Окремо обговорювалася співпраця у сфері атомної енергетики та забезпечення ядерної безпеки. Герман Галущенко подякував Японії за активну роботу та співголовування у робочій групі «Ядерна та радіаційна безпека» для реалізації положень Формули миру Президента Зеленського. Представники японської сторони своєю чергою зазначили про готовність ділитися досвідом з питань забезпечення ядерної безпеки та відновлення і відбудови.

Міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава запевнила очільника Міненерго в тому, що підтримка України залишається однією з ключових тем міжнародних зустрічей, зокрема на рівні G-7. Вона засвідчила повагу українському народу, який продовжує боротися з російським агресором, та повідомила про наміри Японії і надалі продовжувати підтримку України.

Державний Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Казучіка Івата окремо акцентував, що японський досвід відновлення після природних катаклізмів може бути корисним Україні під час відновлення.

Заступник головного секретаря Кабінету Міністрів Японії Кеічі Ічікава своєю чергою підкреслив, що енергетичний сектор є найбільшим пріоритетом допомоги японського уряду Україні.

Під час візиту Герман Галущенко також провів зустрічі з головою правління Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) Нобумітсу Хаяші, президентом Японського експортно-кредитного агентства (NEXI) Казухіко Нішіно, японськими компаніями-виробниками енергетичного обладнання. На зустрічах обговорювалися питання залучення інвестицій, кредитування та страхування ризиків японських компаній у контексті реалізації проектів відновлення енергетичної інфраструктури, забезпечення енергетичної безпеки України, розбудови та зміцнення її потенціалу як експортера, транзитера енергоресурсів.