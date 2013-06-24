МОЗ України продовжує тісну співпрацю з Урядом Японії та урядовими інституціями Японії для підтримки та відновлення медичної сфери. Пріоритетні напрями: закупівля спеціального обладнання для закладів охорони здоров’я України, проекти щодо обміну досвідом у напрямі екстреної медичної допомоги, реабілітації та протидії поширенню антимікробної резистентності, гуманітарна допомога. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На черговій зустрічі Міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка та заступника Міністра Марії Карчевич зі старшим Віцепрезидентом Японського агентства міжнародного співробітництва JICA паном Шохей Харою, представниками Офісу JICA та Посольства Японії в Україні йшлося про ключові напрями співробітництва у найближчий період.

“Ворог продовжує жахливу агресію – руйнує лікарні, забирає життя невинних людей, у тому числі і медичних працівників. Зовсім нещодавно весь світ став свідком жахливого ракетного обстрілу національної дитячої лікарні “Охматдит”. Ми дякуємо народу Японії за надійну підтримку нашої держави. Вірю, що наша системна співпраця лише міцнішатиме та продовжуватиметься”, – зазначив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Наразі завдяки співпраці з японськими партнерами до закладів охорони здоров’я постачаються діагностичні системи (апарати магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії). Також відбувається закупівля 10 систем ендоскопічної візуалізації та планується постачання 20 спеціальних нейрохірургічних мікроскопів. У межах гуманітарної допомоги Японія передалаУкраїні 20 автомобілів та 5 портативних апаратів УЗД для медичних закладів Харківщини.

У найближчих планах сумісної роботи з Японією – закупівля додаткового обладнання для медичних закладів, підтримка напрямів реабілітації та психічного здоровʼя. Лідерство Японії в підтримці України є прикладом для багатьох наших партнерів, серед яких і країни Глобального Півдня. Взаємодія стає більш тісною, адже є спільне бачення мети – збереження життя і здоров’я людей.