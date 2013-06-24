Японія встановила граничну ціну на російську сиру нафту з 5 грудня, але сира нафта, що імпортується із заводу «Сахалін-2», буде виключена з обмежень.

Про це йдеться у заяві уряду Японії, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Як зазначається, це рішення уряду було ухвалене після угоди країн G7 та Австралії 2 грудня про обмеження ціни на російську сиру нафту на рівні 60 доларів за барель як крок з накладення санкцій на москву за війну проти України.

Виняток щодо сирої нафти з далекосхідного російського проєкту «Сахалін-2», в якому японські енергетичні оператори володіють частками після виходу з Shell, зроблено «у світлі енергетичної безпеки Японії», йдеться у повідомленні уряду.

Про подальші заходи щодо російських нафтопродуктів, які мають розпочатися 5 лютого 2023 року, буде оголошено пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 5 грудня, набули чинності нафтові санкції ЄС проти росії.

Гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з росії або експортуються з неї, встановлена на рівні 60 доларів США за барель. Вона буде переглядатися кожні два місяці задля реагування на розвиток ситуації на ринку і встановлюватиметься на рівні на 5% нижчому середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.