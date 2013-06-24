Влада Японії запровадила нові обмежувальні заходи проти росії та білорусі через повномасштабне вторгнення в Україну.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Nikkei Asia.
Згідно з даними МЗС Японії, в новий санкційний пакет країни потрапили два російські банки, а саме Кредитний банк москви та Россільхозбанк.
Зазначається, що під обмежувальні заходи також потрапив один білоруський банк Білінвестбанк (Білоруський банк розвитку та реконструкції).
Активи вказаних банків будуть заморожені на території Японії.
Як повідомлялося, Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти рф, де головним елементом стала відмова від російської нафти, що транспортується морем. Також у санкційний пакет потрапили, зокрема, Кредитний банк москви, Россільхозбанк та Білінвестбанк.