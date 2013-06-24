Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) замовило в українських виробників техніку для потреб гуманітарного розмінування, яку планує передати Державній службі надзвичайних ситуацій в рамках довготривалого партнерства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Я вдячна нашим партнерам, що вони не просто підтримують наші зусилля з гуманітарного розмінування, але водночас підтримують нашу економіку, закуповуючи українське обладнання та техніку для розмінування. З одного боку завдяки цьому ми зможемо швидше повернути потенційно забруднені землі до використання, з іншого – українські підприємства отримують додатковий ресурс й таким чином створюють робочі місця і сплачують податки й підтримуючи наш бюджет», – сказала Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Японське агентство замовило виготовлення 12 мікроавтобусів в українського підприємства «Черкаський автобус». Техніку планують передати для потреб ДСНС в листопаді цього року.

Також JICA замовила виготовлення вісьмох причепів для перевезення машин для розмінування. Чотири такі вантажівки Держслужба з надзвичайних ситуацій отримала в липні, передача ще чотирьох планується на вересень.

Замовлена техніка є частиною ширшого пакета підтримки JICA для ДСНС в рамках довгострокового співробітництва. Закупівля в українських виробників техніки та обладнання для розмінування відбувається в рамках ініціативи Made in Ukraine в рамках Секторальної робочої групи.

Японія входить до Секторальної робочої групи з питань гуманітарного розмінування при Міністерстві економіки України, а Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі є її співголовою.

Японія є одним із ключових партнерів України в гуманітарному розмінуванні. Обсяг фінансування проєктів з протимінної діяльності в Україні складає понад 70 мільйонів доларів. Ці кошти в основному йдуть на закупівлю обладнання та техніки та розбудову спроможності сфери протимінної діяльності в Україні. Зокрема, в липні Японія передалаДСНС чотири машини для розмінування.

«Японія продовжуватиме пошук якнайкращого поєднання форматів «Зроблено в Японії» та «Зроблено в Україні», щоб гарантувати, що в Україну передаватиметься лише обладнання та транспортні засоби найвищої якості. Японія підтримуватиме і працюватиме з Україною та її народом доти, доки не буде знешкоджена остання міна, і всі українці зможуть вільно ходити, не боячись вибухонебезпечних предметів», - сказав посол Японії Кунінорі Мацуда.

Нагадаємо, що координує питання гуманітарного розмінування Перша віцепрем'єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Міністерство економіки України забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади з питань протимінної діяльності в частині гуманітарного розмінування.