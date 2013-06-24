Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти рф після того, як москва незаконно намагається приєднати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NHK.

Загалом до списку осіб, активи яких підлягають замороженню, буде додано 81 особу та дев’ять організацій рф. Серед них проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які, як вважають, безпосередньо відповідальні за односторонню анексію. Також включено високопосадовців уряду та військові організації.

За данимиЗМІ, санкції торкнуться родичів глави чечні рамзана кадирова, міністра оборони рф сергія шойгу, глави радфеда валентини матвієнко, прем'єр-міністра михайла мішустіна, заступника голови радбезу дмитра медведєва, а також аліни кабаєвої.

Пізніше заступник генсекретаря уряду Японії Сейдзі Кіхара заявив журналістам, що дії, які росія називає «референдумами» та «приєднанням», посягають на суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права.

Він сказав, що Японія рішуче засуджує їх, додавши, що його країна не може потурати спробам росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.

Кіхара наголосив, що Японіяпродовжуватиме співпрацювати з іншими членами G7 та світовою спільнотою, щоб просувати жорсткі санкції проти росії.

Як повідомлялося, 30 вересня у кремлі відбулася нелегітимна церемонія «прийняття до складу росії» маріонеткових утворень «днр» і «лнр», а також захоплених армією росії територій Херсонської та Запорізької областей України після проведення псевдореферендумів 23-27 вересня.

Міжнародне співтовариство законність цього інсценованого «волевиявлення» не визнало.

У середу путін підписав закони з незаконним рішенням щодо «прийняття до складу росії» захоплених територій України – самопроголошених «л/днр», а також Запорізької та Херсонської областей.