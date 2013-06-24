Японія має намір збільшити присутність на інвестиційному ринку України, приєднавшись до програм підтримки спільних українсько-японських бізнес-проектів. Зокрема, для розширення ділових зв'язків у сфері інвестицій та торгівлі японські партнери відкриють свій офіс JETRO у Києві. Також уряди обох країн працюють над оновленням Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На цьому наголосив заступник Міністра економіки України – Торговий представник України Тарас Качка під час зустрічі з Економічною місією Уряду Японії, до складу якої входять представники Міністерства економіки, торгівлі і промисловості Японії, Міністерства землі, інфраструктури і транспорту Японії та Міністерства закордонних справ Японії.

«Японія продовжує демонструвати високий рівень підтримки України і налаштованість на поглиблення економічних зв'язків. Вже зараз уряди України та Японії готують проект оновленої Угоди про сприяння та захист інвестицій, яка сприятиме економічному розвитку і розширенню торгівлі між двома країнами. Угода, зокрема, надасть японським інвесторам надійний правовий захист та гарантії щодо їх капіталовкладень, що є важливим стимулом для інвестицій у приватний сектор та проекти з відновлення України», - зазначив Тарас Качка.

Зокрема, Японія планує надати 160 млн євро на підтримку проектів економічного відновлення України. Серед пріоритетів України – енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу.

Також учасники зустрічі обговорили питання участі представників Уряду Японії та японського бізнесу в URC 2024, головною метою якої є консолідація міжнародної підтримки для відновлення, відбудови, реформування та модернізації України. Крім того. сторони обговорили питання підготовки до EXPO 2025 в Осаці та Міністерської зустрічі OECD.

Довідково

JETRO (Japan External Trade Organization) – Офіс Японської організації зовнішньої торгівлі, незалежний адміністративний орган під егідою Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, створений для сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами світу.

URC 2024 (Ukraine Recovery Conference) – Міжнародна конференція з питань відновлення України, яка об’єднає лідерів урядів низки країн, міжнародних організацій, бізнесу та громадянського суспільства. Німеччина та Україна спільно проведуть Конференцію 11 та 12 червня 2024 року в Берліні.

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) – Організація економічного співробітництва та розвитку, діяльність якої спрямована на зміцнення й підвищення ефективності економік держав-членів (38 країн, 70 країн мають статус партнерів).