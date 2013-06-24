В Україні з’явиться представництво Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO). Це дасть змогу поглибити розвиток партнерства та сприятиме поглибленню ділової співпраці між компаніями України та Японії. Про це повідомив заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

«Відкриття представництва— стратегічний крок, підсумок продуктивних переговорів з урядом Японії. Воно знаменує собою початок нової ери співпраці між нашими двома країнами. Ми прагнемо створити привабливе бізнес-середовище, яке залучатиме японські інвестиції та сприятиме міцному партнерству між українськими та японськими компаніями», — наголосивТарас Качка.

За його словами, Японія планує надати 188 мільйонів доларів на підтримку проєктів економічного відновлення України. Серед пріоритетів — енергетика, ЖКГ, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Створення офісу JETRO прискорить упровадження японських технологій у нашій країні та відкриє нові ринки для продукції японських брендів, яку вироблятимуть Україні, повідомляє Мінекономіки.