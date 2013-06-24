Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся в середу із президентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено­Бассо. Сторони обговорили пріоритети діяльності ЄБРР в Україні, зокрема в галузях енергетики, інфраструктури та муніципальному секторі, а також подальшу спів­працю у цьому напрямі.

Міністр фінансів висловив подяку керівництву банку за спрямовану Україні допомогу: «ЄБРР — наш ключовий партнер, адже забезпечує фінансування підтримки ліквідності та стабільної роботи ключових галузей державного сектору економіки, що критично важливе для держави та громадян в умовах війни».

Із початку повномасштабного вторгнення допомога банку сягнула майже 4 мільярдів євро. Станом на червень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить майже 19,5 мільярда євро. У державному секторі реалізують десять спільних проєктів загальним обсягом позик 2,1 мільярда євро. 2024 року в ме­жах цих проєктів вибірка становить понад 154,3 мільйона євро.

Окремо Сергій Марченко наголосив на важливості збереження зовнішньої підтримки від міжнародних партнерів цього року й надалі. У співпраці з міжнародними фінансовими організаціями пріоритетом для української сторони залишається ефективна реалізація ініціатив зі швидкого відновлення, а також інвестиційних проєктів, що сприятиме довгостроковій стабілізації фінансової та економічної ситуації.

Оділь Рено­Бассо наголосила, що провідними напрямами банку для мобілізації фінансування залишається енергетичний та приватний сектори, а також муніципальна інфраструктура. Було наголошено на важливості сприяння енергетичній безпеці країни та стабілізації ринку електроенергії в Україні, особливо в умовах систематичного російського енергетичного терору, повідомляє Міністерство фінансів.