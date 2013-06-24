Від початку повномасштабного вторгнення ЄБРР інвестував в економіку України понад 3 мільярди євро: насамперед у підтримку енергетичної безпеки, інфраструктури, галузей продовольства, торгівлі та приватний сектор. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зустрічаючись із керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку на чолі з першим віцепрезидентом Юргеном Рігтерінком.

Робочу зустріч з ЮргеномРігтерінком провів також міністр фінансів Сергій Марченко.

Ключовими темами заходу стали співпраця України та банку і пріоритети на 2024 рік, а також упровадження українським урядом реформ за чотирирічною програмою з Міжнародним валютним фондом у межах Механізму розширеного фінансування (ExtendedFundFacility —– EFF).

«ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України. Завдяки тісній співпраці банку з урядом, зокрема в межах спільно напрацьованих з Міністерством фінансів ініціатив, вдалося забезпечити стабільну роботу та відновлення ключових суб’єктів критичної інфраструктури», — сказав Сергій Марченко.

У державному секторі економіки на стадії реалізації перебувають 12 спільних з ЄБРР проєктів загальним обсягом позик майже 2,6 мільярда євро. За останні два роки банк зробив значний внесок у підтримку фінансування критично важливих операційних витрат НЕК «Укренерго» та стабільності роботи системи передачі електроенергії. У 2022—2023 роках на підтримку ліквідності та стійкості роботи НЕК «Укренерго» ЄБРР спрямовано майже 600 мільйонів євро, надано грант від уряду Нідерландів на суму 70 мільйонів євро.

«Реалізація визначених заходів та політик допоможе підтримати макрофінансову стабільність і сприятиме європейській інтеграції України. Загалом 2024 року очікуємо залучити чотири транші від МВФ на суму майже 5,4 мільярда доларів», — цитує свого очільника Міністерство фінансів.