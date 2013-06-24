З 7 листопада міжнародні пасажирські перевізники, що користуються пунктом пропуску «Рава-Руська – Хребенне» з Польщею, зможуть перетинати кордон відповідно до конкретного часу (слоту) заброньованого у системі єЧерга. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Реєстрація у новий тип черги, яка має назву «За розкладом», розпочнеться 4 листопада з 12:00. Рух за новим записом почнеться 7 листопада з 12:00.

Таким чином перевізники матимуть час, щоб зареєструватись в оновлений тип черги відповідно до розкладу руху. Зазначимо, що послуга доступна як для регулярних, так і нерегулярних перевезень.

Регулярні ж перевізники зможуть обрати ті часові проміжки, які передбачені офіційним дозволом на регулярний маршрут. Для нерегулярних перевезень доступними залишаються слоти, на які не видано дозволу на регулярний маршрут або ті, якими не скористались перевізники, що виконують регулярні рейси.

Нагадаємо, бронювання часу на перетин кордону вже доступне на 21 пункті пропуску із 28, де працює система єЧерга. Йдеться про всі пункти пропуску з Румунією та Словаччиною, 10 пунктів пропуску з Молдовою та три з Польщею. Із запуском слотування на пункті пропуску «Рава-Руська» ця кількість складатиме 22.

Проект «Електронна черга перетину кордону» реалізує Міністерство розвитку громад та територій у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури, Державною митною службою та Державною прикордонною службою завдяки проекту «Підтримка цифрової трансформації» за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проекту - Фонд Східна Європа.