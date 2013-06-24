Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України послідовно працює над розвитком та поліпшенням системи «єЧерга» зокрема для вантажних автомобілів. Із 29 березня на порталі з’явились оновлення, які підвищать прозорість функціонування системи. У розділі «Завантаженість» на сайті та в застосунку з’явиться нова інформація. Важливо, що нумерація та час реєстрації в чергу відображатиметься тільки для тих вантажівок, які стали в чергу після оновлення в системі. Проєкт «Електронна черга перетину кордону» реалізує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у співпраці з Міністерством цифрової трансформації України, Укртрансбезпекою, Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України, Державною митною службою України та Державною прикордонною службою України за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».

Джерело: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури