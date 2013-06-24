Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Завдяки цьому рішенню Україна продовжує процес приєднання до єдиного цифрового ринку із країнами ЄС (Roam like at home).

Українці матимуть змогу користуватися єдиними тарифами мобільного зв’язку та інтернету на території 27 країн ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії без сплати коштів за послуги роумінгу на постійній основі. Такими самими умовами можуть скористатися користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну. Користувачам не треба буде змінювати SIM­картки під час поїздок Європою. Рішення захищає споживачів мобільного зв’язку та інтернету від непередбачуваних і неконтрольованих витрат.

«Команда Мінцифри продовжує працювати, щоб Україна приєдналася до роумінгового безвізу з ЄС, щоб українці не сплачували додаткові збори за зв’язок у Європі, а європейці — в Україні. Ухвалення законопроєкту — важливий крок до цього. Далі ми повинні отримати позитивну оцінку законодавчих змін від європейської сторони та почати переговори про приєднання до єдиного роумінгового простору з ЄС. Адже наша мета — збереження низьких тарифів для українців на постійній основі й після перемоги», — сказав віцепрем’єр­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

З початку воєнного стану європейські оператори мобільного зв’язку у країнах ЄС надають українцям тимчасові пільгові умови в користуванні зв’язком без плати або з низькими тарифами за роумінг.

Приєднання України до Roam like at home забезпечить українцям стабільну тарифікацію послуг мобільних операторів в усіх країнах ЄС на постійній основі, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.