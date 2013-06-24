Органи місцевого самоврядування почали заповнювати Єдиний державний реєстр адрес (ЄДРА). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Він стане єдиною базою даних адрес, де кожен населений пункт, вулиця чи будинок матиме унікальний ідентифікатор.

Понад тисяча громад вже пройшла навчання, як працювати з реєстром, отримала доступи до кабінетів Адресного реєстру та розпочинає верифікацію адрес.

Найбільше адрес уже верифікували в Сумах — 94%, та Ніжині Чернігівської області — 90%. А серед громад найбільш результативна Локачинська тергромада Волинської області, у якій верифіковано вже 95% адрес.

Протягом 2024–2025 років громади мають провести інвентаризацію нерухомості та земельних ділянок у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року. Якісні дані в реєстрі допоможуть уникнути помилок чи неточностей у базах даних і забезпечать прозорість у нарахуванні податків.

Створення Єдиного державного реєстру адрес реалізується у співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України й Міністерства цифрової трансформації України за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проекту — Фонд Східна Європа.