З нагоди Дня єднання біля будівлі Кабінету Міністрів відбулася церемонія урочистого підняття державного прапора. Участь у заході взяли Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та члени уряду. «Ми сильний, єдиний народ. Сьогодні ми демонструємо це, святкуючи День єднання. У нас єдина держава, стабільна економіка та сильна армія. Ми також маємо бути сильними, стабільними та єдиними. Вірте у свою державу. Слава Україні!» — привітав українців Прем’єр-міністр. Під час церемонії військові роти почесної варти Національної гвардії підняли державний прапор у супроводі державного гімну, який виконали учасники хору «Хрещатик», повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

А Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистій церемонії підняття державного прапора в аеропорту «Бориспіль». «Разом відзначаємо День єднання! Великого народу великої України! Цей день наш. Хто живе на правому й лівому берегах Дніпра. У містах і селах. Біля Карпат і териконів. На узбережжі Чорного й Азовського морів. Хто спілкується українською, кримськотатарською, російською, угорською або жестовою мовою, а разом творять Україну!» — зазначив Президент.