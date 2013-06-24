З 31 жовтня українські підприємці зможуть онлайн подавати заявки та отримувати висновок Міністерства економіки щодо продовження граничних строків розрахунків у сфері міжнародної торгівлі. Послуга вже почала працювати в режимі бета-тестування та стане доступною масово у грудні 2024 року. Запуск відбувається в рамках проекту єДозвіл, який реалізується Міністерством економіки України у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та фінансується Європейським Союзом у межах проекту EU4DigitalUA, що впроваджується FIIAPP. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У бета-тестуванні можуть взяти участь усі юридичні особи та ФОПи, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю. У рамках тесту послуга буде доступна для перших 100 підприємців, які звернуться за її отриманням. Протягом тестування працюватиме оперативна служба підтримки, яка допоможе у вирішенні можливих питань. Після успішного завершення тесту і врахування зворотного зв’язку від бізнесу послуга буде запущена повноцінно.

«Цифровізація продовження граничних строків валютних розрахунків — це те, про що давно просили українські експортери та імпортери. Тепер не потрібно ходити в банки та державні установи: документи можна подати онлайн менше, ніж за годину. Система автоматично перевірить заявку, допоможе виправити помилки і заощадить час. Цей крок зменшить ризик затримок, штрафів і блокування рахунків. Очікуємо, що міжнародні угоди завершуватимуться швидше, що сприятиме швидшому поверненню валюти в Україну», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Продовження граничних строків розрахунків можливе лише за окремими операціями з експорту та імпорту товарів. Послуга стосується товарів, виготовлення або доставка яких потребує тривалого терміну. Наприклад, промислового устаткування, медичного і військового обладнання, а також продукції, замовленої через міжнародні тендери. У 2023 році Мінекономіки видало близько 1 500 висновків про продовження граничних строків розрахунків, а за перше півріччя цього року — майже 600.

Протестувати послугу можна на порталі Дія. Для цього потрібно:

1 - Перейти за посиланням на реєстрацію на бета-тест.

2 - Заповнити форму.

3 - Перевірити пошту — протягом 10 робочих днів на пошту надійде лист про початок бета-тестування з покроковими інструкціями.

«Ми раді продовжувати підтримувати єДозвіл, оскільки це одна з ключових ініціатив для проекту EU4DigitalUA та команди FIIAPP. Ми також раді, що в рамках цього сервісу вже доступний другий дозвіл. Зростаюча доступність подібних цифрових рішень є важливою для того, щоб зробити бізнес-процеси в Україні більш ефективними та доступними», – зазначила Марія Гастон Бетран, технічна інституційна координаторка FIIAPP проекту EU4DigitalUA.

Нагадуємо, у вересні в рамках проекту єДозвіл запрацювала послуга реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Ця послуга є частиною комплексної послуги е-Підприємець на порталі Дія.

Консультаційна підтримка щодо розробки нормативно-правових актів для системи здійснюється проектом EU4Business: SME Policies and Institutions Support (SMEPIS), що реалізується Ecorys у консорціумі з GIZ, BRDO та Civitta за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Бізнес-аналіз та модернізація порталу Дія для реалізації послуги з видачі висновку проводиться за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнери з реалізації проекту – BRDO та Фонд Східна Європа.