Представники Міністерства фінансів, Європейського інвестиційно банку та Європейської комісії обговорили втілення інвестиційних проєктів з відновлення в Україні. У зустрічі взяли участь заступник міністра фінансів Ольга Зикова, керівник відділу з питань реконструкції та приєднання Генерального директорату з питань розширення та східного сусідства Європейської комісії Елена Віснар Маліновська та голова Регіонального представництва у справах країн Східної Європи ЄІБ Крістіна Мікулова. Ключовим питанням до обговорення була реалізація інвестиційної складової (Pillar 2) фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility.

На 2024—2027 роки Ukraine Facility передбачає 9,3 млрд євро на впровадження інвестиційних проєктів (7,8 млрд євро у вигляді гарантій і 1,5 млрд євро у грантовій формі).

Ольга Зикова відзначила важливу роль ЄІБ у впровадженні проєктів у межах Pillar 2 Ukraine Facility. Банк планує спрямувати 2 млрд євро на: модернізацію ключових експортних маршрутів та залізничних ліній; збільшення виробництва гідроенергії та енергії з поновлюваних джерел; зміцнення національної електромережі; відновлення закладів охорони здоров’я України.

«Європейський Союз та його інституції, зокрема ЄІБ, продовжують надавати безперервну підтримку. Ми активізуємо нашу роботу над реалізацією інвестиційних проєктів, які відповідають стратегічним потребам України. Усі ці проєкти сприятимуть швидкому відновленню, модернізації України та наблизять її до ЄС», — зазначила заступник міністра фінансів.

Окрім прямих інвестицій, ЄІБ готовий надавати значну консультативну підтримку Україні через JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions — Спільна допомога у підтримці проєктів у європейських регіонах) в Україні. Програма ЄС JASPERS підтримує уряд України у підготовці критично важливих інвестицій та стратегій, а також розбудові потенціалу у пріоритетних галузях економіки. ЄІБ консультує у впровадженні дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями, а методології підбору проєктів.

Із 2024 року уряд України впроваджує реформу управління публічними інвестиціями PIM, яку спрямовано на підвищення ефективності використання державних коштів та залучення необхідних інвестицій для відновлення.

«Великі потреби у відбудові та обмежені ресурси потребують перегляду підходу до публічного інвестування. Наша мета — створити умови, за яких кожна вкладена гривня, євро чи долар даватимуть максимальну користь для громадян і сприятимуть розвитку країни», — наголосила Ольга Зикова.

Сторони домовилися продовжити співпрацю над реалізацією інвестиційних проєктів і найближчим часом провести наступну зустріч, щоб узгодити подальші кроки, повідомляє Мінфін.