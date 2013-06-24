19 березня в Люксембурзі відбулася зустріч урядової команди на чолі із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та президента Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надії Кальвіно. З українського боку були присутні міністри фінансів Сергій Марченко, юстиції Денис Малюська та заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Сторони обговорили окремі питання щодо підтримки нашої держави. Під час зустрічі було підписано меморандум між ЄІБ та Укргідроенерго, в якому наголошено на намірі підтримати відновлення гідроелектростанцій України. Як повідомив Прем’єр-міністр, ЄІБ розглядає можливість надання приблизно 100 мільйонів євро на підтримку гідроенергетики України.

«Гідроенергетика України через дії російських терористів втратила майже 2,5 тисячі МВт потужностей. Завдяки зусиллям уряду та партнерів понад 1,5 тисячі МВт вже відновлено. Відновлення триває і прискориться», — зазначив Денис Шмигаль.

Як ідеться на сайті Укргідроенерго, згідно з меморандумом, сторони співпрацюватимуть у царині технічного переоснащення трьох гідроелектростанцій шляхом заміни гідротехнічного та гідросилового обладнання на Канівській, Кременчуцькій та Дніпровській ГЕС.

«Підписання цього меморандуму є черговим важливим кроком у забезпеченні енергетичної безпеки нашої країни в цілому, а також сталого розвитку гідроенергетичної галузі зокрема», — зауважив генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота.

Глава українського уряду та Надія Кальвіно обговорили реалізацію інших інвестиційних проєктів, важливих для економіки України та українських громад.

«Вдячні ЄІБ за непохитну підтримку та істотний внесок в енергетичну безпеку України», — наголосив Денис Шмигаль.

Як повідомляє Міністерство фінансів, обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі становить 25 проєктів загалом на 5,2 мільярда євро. З них на стадії реалізації — 23 проєкти загальним обсягом 4,81 мільярда євро.

Торік ЄІБ спрямував на проєкти в Україні 262 мільйони євро, що майже увосьмеро перевищує обсяг інвестиційної складової за 2022-й. Основним напрямом фінансування було забезпечення відновлення пошкодженої критичної енергетичної інфраструктури — 133 мільйони євро.

2023-й був найуспішнішим у розрізі залучення кредитних коштів ЄІБ для реалізації інвестиційних проєктів за останні п’ять років. До прикладу, 2019-го залучення кредитних коштів ЄІБ становило 139,7 мільйона євро, 2020 року — 104,29 мільйона євро, 2021-го — 163,54 мільйона євро, а 2022 року — 4,6 мільйона євро.

Сергій Марченко подякував керівництву ЄІБ і зазначив, що залучені кошти через спільні ініціативи з банком допомагають у процесі відновлення та ліквідації наслідків збройної агресії росії.

«Повномасштабна війна триває і все ще завдає значних збитків в інфраструктурі, соціальній сфері та економіці України. Уряд докладає значних зусиль для збереження фінансової стабільності країни, і допомога партнерів для нас надважлива. Реалізація спільних з ЄІБ проєктів, спрямованих на поліпшення життя українців та економічний розвиток, допомагає в подоланні руйнівних наслідків війни та забезпеченні громадян необхідними послугами», — додав міністр фінансів.

Щодо обговорення наявних ініціатив Сергій Марченко наголосив, що Міністерство фінансів ретельно працює над можливими механізмами для створення нових фінансових угод з ЄІБ, а також збільшення ефективності чинних ініціатив у 2024 році.

«Це дасть змогу ефективно та прозоро використовувати кошти банку в межах проєктів з надання необхідної допомоги громадам в Україні, які на сьогодні найбільше потребують соціальної та фінансової підтримки», — додав міністр фінансів.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити роботу над ефективним упровадженням поточних і потенційних проєктів та залученням нових інвестицій банку в Україну.

Джерело:

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ