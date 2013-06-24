На полях Щорічних зборів МВФ – Світового банку у Вашингтоні, США, делегація Мінфіну України на чолі з Міністром фінансів Сергієм Марченко зустрілась із керівництвом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Ключовою темою обговорень стало впровадження спільних проектів у найпріоритетніших сферах для України, передусім це підтримка енергетичної сфери.

Також Президентка ЄІБ та Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні підписали заяву про наміри надання грантового фінансування у сфері екстреної допомоги для України.

Під час зустрічі з головою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надею Кальвіно, Сергій Марченко подякував Банку за активну участь у створенні безпечного та енергоефективного середовища в Україні.

“Систематичні атаки росії створюють величезний тиск на нашу країну та її енергетику. Я вдячний ЄІБ за розуміння нагальних енергетичних потреб України та ухвалення своєчасних рішень, які сприяють відновленню та модернізації енергосектору. Фінансова підтримка Банку спрямовується на забезпечення пріоритетних потреб країни, у тому числі на відновлення критичної інфраструктури”, – зазначив Міністр.

Крім того, в ході зустрічі разом із Президенткою Банку та Єврокомісаром з питань економіки Паоло Джентілоні було оголошено та підписано заяву про наміри надання грантового фінансування у сумі 12 млн євро, як частину фінансування проєкту зі створення системи екстреної допомоги ЄС 112 в Україні. Загальна допомога в рамках проєкту складатиметься з гранту обсягом 12 млн євро та позики на 40 млн євро.

Проект має на меті об'єднання служби швидкої допомоги, поліції, пожежної охорони та аварійної газової служби країни в єдину систему реагування на надзвичайні ситуації, покликану забезпечити швидке надання допомоги громадянам. Ініціатива передбачає створення сучасних кол-центрів та ІТ-інфраструктури, що дозволить привести українські служби екстреної допомоги у відповідність до європейських стандартів.

Обсяг портфеля спільних з ЄІБ проектів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці і сягає понад 7 млрд євро. З початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ у всіх напрямах – близько 2 млрд євро.

Нещодавно ЄІБ оголосив, що має намір інвестувати до 600 млн євро у фінансування екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах. Зазначені кошти сприятимуть відновленню та модернізації енергетичної інфраструктури України, адаптуючи її до європейських стандартів і прискорюючи інтеграцію країни до ЄС.

Під час зустрічі з Президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо сторони визначили подальші пріоритети у співпраці України та Банку. На 2025 рік першочерговою є підтримка приватного та державного сектору, зокрема в сфері критичної інфраструктури, передусім енергетики.

Станом на жовтень 2024 року загальний обсяг спрямованого Україні фінансування ЄБРР за весь період співпраці становить понад 20 млрд євро. А від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 5 млрд євро інвестицій Банку. Значну частину коштів залучено на підтримку енергосектору.

Сергій Марченко подякував за внесок ЄБРР у сприяння енергетичній безпеці України та виділення значних обсягів фінансування ключовим суб’єктам критичної інфраструктури: НЕК “Укренерго”, НАК “Нафтогаз України”, ПрАТ “Укргідроенерго”, АТ “Укрзалізниця”.