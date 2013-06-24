Вільнюський саміт, який відбувся в липні, наблизив Україну до членства в НАТО і засвідчив, що членство в Альянсі — виключна справа самої України та всіх країн­союзниць, і жодна третя сторона, зокрема росія, не може мати права вето на цей процес. Про це, виступаючи на спільному засіданні комітету із закордонних справ та підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту, сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Україна ніколи не була ближчою до членства в НАТО, ніж тепер. Це відображає політичну реальність, що держави суверенні й самі ухвалюють рішення. Україна, безумовно, має право вирішувати власний шлях», — заявив Генсек, додавши, що росія не має права впливати на процес ухвалення рішень щодо членства будь­якої суверенної незалежної країни в Європі. Він нагадав, що під час Вільнюського саміту НАТО було підтверджено, що Україна буде членом Альянсу, і ухвалено важливі рішення, які у практичному вимірі наближають таке членство.

Зокрема, союзники ухвалили великий пакет підтримки та фінансування для України, які допоможуть забезпечити повну сумісність між українськими Збройними силами та силами НАТО. І започаткували формат Ради НАТО — Україна для зміцнення інституційної політичної співпраці. За словами Єнса Столтенберга, рада може ухвалювати рішення, збиратися в дуже короткі терміни та врегульовувати кризи, «як ми це вже зробили після саміту, коли було припинено чинність зернової угоди».

«Ми маємо намір перетворити цю раду на потужний інструмент для посилення зв’язку міжКНАТОКй Україною», — наголосив Генсек.

Інше важливе рішення Вільнюського саміту, на його думку, полягало у вилученні із процедури вступу в НАТО вимоги для України про виконання Плану дій щодо членства — етапу, який досі вважали обов’язковою умовою, щоб країну запросити до Альянсу. Після зняття цієї вимоги процес входження до НАТО для України скоротився із двох етапів до одного, пояснив Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що перед початком війни, наприкінці 2021 року, президент путін надіслав до НАТО проєкт договору з вимогою, щоб Альянс назавжди зупинив процес розширення та вивів усю свою військову інфраструктуру з усіх країн Центральної та Східної Європи, котрі приєдналися до Альянсу після 1997 року. Це стосувалося половини членів блоку та було абсолютно неприйнятним для НАТО. путін розпочав цю війну під приводом зупинити розширення Альянсу, проте отримав зворотний ефект — більшу присутність військ

НАТО на його східних кордонах. А ще до Альянсу за час війни в Україні приєдналася Фінляндія. Швеція невдовзі також буде повноправним членом, переконаний Єнс Столтенберг.

Оцінюючи прогрес контрнаступу України, Генсек НАТО заявив, що українські війська змогли прорвати російську оборону.

«Українці поступово набирають сили, і це доводить важливість нашої підтримки, а також нашу здатність і готовність продовжувати її», — сказав він євродепутатам. Очільник Альянсу зазначив, що на фронті тривають важкі бої, але українські сили змогли прорвати оборонні лінії російських військ і просуваються вперед.

Просування ЗСУ ускладнює висока щільність замінування. «Але українці вирішили розпочати наступ, тому що збираються визволити свою землю, і роблять успіхи. Можливо, не так швидко, як ми сподівалися, але вони поступово просуваються вперед, приблизно по 100 метрів за день,К— сказав Генсек, проте застеріг: — На війні ми навряд чи побачимо лише перемоги тієї сторони, яку підтримуємо. Будуть і погані, і хороші дні. Ми повинні бути з Україною не лише в добрі часи, а й у погані».