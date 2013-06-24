4 000 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на 6,7 млрд грн від початку 2024 року. Кожен третій кредит - на купівлю житла першого продажу. Загалом від початку дії програми кредити взяли 10 277 родин на понад 16 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає пресцентр Урядовий портал.

“З початку цього року кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже 4 тисячі українців на загальну суму 6,7 млрд грн. Більшість з них придбають квартири, 161 родина - приватні будинки. Нагадаю, можливість купити за програмою приватний будинок з’явилась на початку нинішнього року. Важливо, що кожен третій кредит за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується. Загалом від початку дії програми іпотечні кредити взяли вже понад 10 тисяч родин на 16 млрд грн”, - зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 291 кредит на 510 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 143 військовослужбовці та силовики, 14 педагогів, 20 медиків та 12 науковців;

кредити під 7% отримали 89 українців без власного житла, 9 ВПО та 4 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 207 кредитів, в той же час 84 українця взяли кредити на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 92;

міста Києва - 57;

Одеської області - 17;

Вінницької області - 16;

Львівської області - 15.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики “Зроблено в Україні”, спрямованої на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Програма почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують її Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ “Укрфінжитло”. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.