За програмою єОселя 9 тисяч українців взяли кредити на придбання житла на загальну суму 14 млрд грн. Кожен п’ятий кредит отримано на умовах масової іпотеки - під 7%. Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Надія Бігун.

“9 тисяч українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя від початку її дії. Загальна сума виданих кредитів - 14 млрд грн. 60% іпотечних кредитів взяли військовослужбовці та силовики, 11% - педагоги та науковці, 9% - медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит на придбання квартири або приватного будинку під 3%. Інші українці, які не мають житла або потребують покращення житлових умов, можуть отримати кредит за програмою під 7%. На сьогодні кожен п’ятий виданий кредит - на умовах масової іпотеки, під 7%. Купують українці не лише квартири, а й приватні будинки - вже видано 81 кредит на їх придбання”, - зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 198 кредитів на 331 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 96 військовослужбовців та силовиків, 10 педагогів, 17 медиків та 4 науковці;

кредити під 7% отримали 52 українці без власного житла, 8 ВПО та 11 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (150 кредитів) та у забудовника (27). Також 21 українець взяв кредити на купівлю квартири в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 38;

міста Києва - 37;

Львівської області - 16;

Одеської області - 15;

Вінницької та Волинської областей - по 10.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Довідково:

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.



Джерело: Міністерство економіки