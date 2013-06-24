Урядова програма пільгового іпотечного кредитування єОселя забезпечує українців доступним житлом та стимулює додаткове зростання економіки. єОселя має один з найбільших мультиплікаційний ефект серед всіх програм «Зроблено в Україні» — кожна вкладена гривня повертається 2,6 гривнями інвестицій. Про це повідомила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на Першому форумі доступної іпотеки в Україні, передає пресцентр Урядовий портал.

«єОселя є однією з найпопулярніших програм політики "Зроблено в Україні". Завдяки їй за 9 місяців 2024 року виробництво будівельної продукції зросло на 23% у порівнянні з 2023 роком. єОселя має чи не найбільший мультиплікаційний ефект серед усіх програм «Зроблено в Україні» — кожна гривня, вкладена у програму, повертається 2,6 гривнями інвестицій. Ми бачимо, що єОселя також вплинула на детінізацію ринку, адже якщо забудовник хоче працювати в програмі, то має працювати лише в «білу», — розповіла Юлія Свириденко.

Це призвело до збільшення фінансування бюджету з боку будівельної галузі. Лише у першому півріччі 2024 року забудовники сплатили 1,6 млрд грн податків. Це у 2,2 рази більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

За її словами, житловий сектор — один із пріоритетних секторів для відновлення української економіки. За останніми оцінками звіту RDNA, під час війни саме житловий сектор постраждав найбільше — 13% житлового фонду пошкоджено чи знищено.

«Постраждали понад 2,5 мільйона домогосподарств. Втрати у розрізі коштів — 83,7 млрд доларів. Додайте до цього радянську спадщину не енергоефективних багатоквартирних будинків і буде зрозумілим, чому програма доступної іпотеки єОселя стала такою популярною серед українців», — зазначила Юлія Свириденко.

У 2024-2025 роках 98% іпотечних кредитів в Україні видавалися саме за єОселею. Вона стала найуспішнішою державною іпотечною програмою в історії України. Як результат — за ці 2,5 роки 16 тисяч родин стали власниками власного житла. Держава інвестувала у програму сумарно 26 мільярдів гривень.

«Із ростом зацікавленості до програми закономірно збільшувалося і фінансування. Якщо на старті ми розпочали з 500 мільйонів гривень, то зараз вийшли вже на 18 мільярдів гривень на рік, і я переконана, що позитивна динаміка збережеться. Ми зробили акцент на первинному ринку, аби ще більше стимулювати будівельну галузь. І вже бачимо результати: якщо у 2024 році частка іпотечних угод на новобудови становила 32,9%, то сьогодні – 52,6%. Зараз на ринку доступне житло від 98 забудовників», – наголосила Юлія Свириденко.

Уряд розвиває іпотечний ринок, щоб забезпечити українців житлом і стимулювати економічне зростання.

«Наша мета – створити велику екосистему, де житло стане драйвером розвитку. Це сприятиме появі нових робочих місць, зростанню податкових надходжень і розвитку будівельної галузі», – додала Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.