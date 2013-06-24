10 тисяч українських родин отримали кредити на придбання житла за програмою «єОселя» на майже 16 мільярдів гривень від початку чинності програми. Про це зазначила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ця програма виконує не лише соціальну функцію, допомагаючи українцям придбати житло на доступних умовах. Через неї ми ще й інвестуємо в розвиток житлового будівництва та супутніх галузей. 30% взятих українцями кредитів були на купівлю житла першого продажу — готового від забудовника або того, що будують. Через зростання попиту на житло на первинному ринку ми підтримуємо українських виробників, які будують, виготовляють будівельні матеріали, створюють нові робочі місця», — зазначила Юлія Свириденко.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою

«єОселя» 229 кредитів на 396 мільйонів гривень. Серед них кредити під 3% отримали 111 військовослужбовців та силовиків, 17 педагогів, 12 медиків та 6 науковців; кредити під 7% — 64 українці без власного житла, 4 ВПО та 15 ветеранів. Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку — 168, 61 українець узяв кредит на купівлю житла першого продажу — готового у забудовника або в будинку, який зводять, повідомляє Мінекономіки.