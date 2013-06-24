За весь час реалізації програми доступної іпотеки єОселя 16 423 українських родини отримали кредити на власне житло на суму 26,975 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«За 2,5 роки існування програми єОселя українці без житла або ті, хто прагнув покращити умови проживання, змогли придбати житло на доступних умовах. Зокрема, цього року вже 1 583 українці отримали кредити на понад 2,9 млрд грн. Програма єОселя змінила фокус на ринок первинного житла, що також дає стимул розвитку будівельній та суміжним галузям», — зазначив Андрій Телюпа.

Він наголосив, що пільговою ставкою у 3% можуть скористатися такі категорії громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.

За минулий тиждень українці отримали 109 кредитів на 205,4 млн грн. Зокрема, кредити під 3% отримали: 33 військовослужбовці та силовики, 5 медиків, 4 педагоги.

Кредити під 7% отримали: 54 українці без власного житла, 11 ВПО, 2 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 70 українців, з них на стадії будівництва — 25 об’єктів, також 39 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.