Першим внеском на придбання житла за програмою «єОселя» може бути сертифікат «єВідновлення». Також придбати житло за програмою відтепер зможуть українці, які раніше вже брали участь у державних житлових програмах, але їхні будинки зруйновано, або залишилися на тимчасово окупованій території. Ці та інші зміни до програми передбачає постанова Кабінету Міністрів №939, більшість пунктів якої набрали чинності 19 вересня 2024 року.

«Продовжуємо оновлювати «єОселю», щоб вона стала ще доступнішою для українців та могла стимулювати відновлення ринку будівництва й відповідно виробництва будматеріалів. Ми полегшили процес купівлі власної оселі для тих, хто втратив житло або його було пошкоджено внаслідок війни. Також громадяни можуть використати сертифікат «єВідновлення» як перший внесок для іпотеки за програмою «єОселя», — зазначила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Серед інших змін, які набули чинності 19 вересня: придбати житлову нерухомість, яка належить до пам’яток архітектури, за допомоги «єОселі» тепер неможливо; брати участь у програмі відтепер можна, якщо громадянин чи члени його родини протягом 12 місяців до подачі заяви не продавали чи не дарували нерухомість, сумарна площа якої разом із площею житла у власності сім’ї перевищує умови програми «єОселя»; передбачено можливість придбати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва.

Протягом десяти років базова відсоткова ставка за програмою становитиме 3% або 7% річних — залежно від категорії учасника. Із першого календарного дня 11-го року чинності кредитного договору — 6% або 10% річних відповідно. Ця норма сприятиме швидшому поверненню іпотеки та спрямуванню коштів на нові пільгові кредити. Зміни не стосуються виданих раніше пільгових кредитів за програмою «єОселя», повідомляє Міні­стерство економіки.