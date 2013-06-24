3 400 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя загалом на майже 6 млрд грн від початку 2024 року. 30% з них - на купівлю житла першого продажу. Загалом від початку дії програми кредити взяли 9 757 родин на понад 15 млрд грн. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає пресцентр Урядовий портал.

“За чотири місяці поточного року кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже понад 3 400 українців на загальну суму майже 6 млрд грн. 3 300 родин придбають квартири, 122 - приватні будинки. 30% кредитів за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується. Загалом від початку дії програми іпотечні кредити взяли вже майже 10 тисяч родин на понад 15 млрд грн”, - зазначила Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 264 кредити на 467 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 124 військовослужбовці та силовики, 23 педагоги, 17 медиків та 1 науковець; кредити під 7% отримали 81 українець без власного житла, 9 ВПО та 9 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 183 кредити, в той же час 81 українець взяв кредит на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 71;

міста Києва - 59;

Рівненської області - 15;

Львівської області - 14.

Нагадаємо, що скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Довідково

Програма єОселя почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ “Укрфінжитло”. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.