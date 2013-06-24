Кабінет Міністрів України прийняв рішення про докапіталізацію ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло») на 20 мільярдів гривень шляхом випуску ОВДП. Відповідну постанову №1486 прийнято 24 грудня 2024 року. «Укрфінжитло» є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян єОселя. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Програма єОселя є важливим компонентом урядової політики «Зроблено в Україні». Вона стимулює розвиток вітчизняної будівельної галузі і як наслідок — виробництва будматеріалів, і водночас надає можливість українцям покращити житлові умови. В цьому році понад 8500 родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 14,6 млрд грн. Загалом же за весь час дії програми вже 14 840 родин отримали пільгові кредити на суму понад 24 млрд грн. Докапіталізація «Укрфінжитла» дозволить продовжити реалізацію програми єОселя і в наступному році», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, докапіталізація означає, що «Укрфінжитло» зможе й надалі залучати кошти на фінансовому ринку для продовження роботи єОселі та видачі нових траншів банкам-партнерам. Відповідно банки-партнери програми матимуть ресурс для видачі нових кредитів українцям на придбання житла.

Згідно з постановою, Міністерство фінансів здійснило випуск облігацій внутрішньої державної позики в загальному розмірі 20 мільярдів гривень, з яких:

10 мільярдів гривень - із строком обігу 10 років та ставкою доходу 12,6 % річних і купонним періодом один рік;

5 мільярдів гривень - із строком обігу п’ять років та ставкою доходу 15,84 % річних і купонним періодом шість місяців;

5 мільярдів гривень - із строком обігу чотири роки та ставкою доходу 16,35 % річних і купонним періодом шість місяців.

Міністерство економіки як єдиний акціонер «Укрфінжитла» викупило акції додаткової емісії Товариства в обмін на облігації внутрішньої державної позики.