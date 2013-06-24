У 2025 році з моменту відновлення роботи реєстрів вже 1 851 українська родина скористалася програмою доступної іпотеки єОселя та отримала кредити на житло на понад 3,4 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Всього за весь час дії програми єОселя вже 16 691 родина отримала кредити на понад 27,4 млрд грн. Програма сфокусована на розвиток первинного ринку для надання додаткового стимулу будівельній та суміжним галузям. А українці можуть взяти іпотеку на нове житло на вигідних умовах», — зазначив Андрій Телюпа.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Зокрема, за минулий тиждень видано 119 кредитів на 221 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали: 49 військовослужбовців та силовиків, 7 педагогів, 1 медик, 1 науковець.

Кредити під 7% отримали: 49 українців без власного житла, 10 ВПО, 2 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області — 39 та місті Києві — 37. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 74 українці, з них на стадії будівництва — 29 об’єктів, також 45 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.