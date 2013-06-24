У 2025 році з моменту відновлення роботи реєстрів вже 1 285 українських родин скористалися програмою доступної іпотеки єОселя та отримали кредити на житло на понад 2,3 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Цього року програма єОселя продовжує демонструвати динаміку — за два місяці поточного року майже 1,3 тисячі українців придбали власне житло на суму понад 2,3 млрд грн. Зокрема, за весь час дії програми власниками житла стали 16 125 українських родин. Загальна сума отриманих кредитів становить понад 26,4 млрд грн», — зазначив Андрій Телюпа.

Наразі військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

Зокрема, за минулий тиждень видано 109 кредитів на 202 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

42 військовослужбовців та силовиків

7 медиків

5 педагогів

1 науковців.

Кредити під 7% отримали:

43 українці без власного житла

9 ВПО

2 ветерани.

Найбільше кредитів видано у місті Києві — 34, Київській області — 30, Івано-Франківській області — 9 та Львівській області — 7. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 74 українці, з них на стадії будівництва — 32 об’єкти, також 35 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Довідково

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.