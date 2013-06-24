Українці продовжують активно долучатися до програми доступної іпотеки єОселя та отримувати кредити на власне житло за пільговими ставками. Всього за час дії програми вже 15 905 родин отримали кредити на понад 26 млрд грн. Про це повідомив заступник Міністра економіки України Андрій Телюпа, передає пресцентр Урядовий портал.

«Зокрема, за минулий тиждень ще 114 українців отримали кредити на житло. Загальна сума кредитів становила 224 млн грн. Пільгова ставка у 3% діє для таких категорій громадян, як військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей. Всі інші українці, які прагнуть покращити умови житла можуть скористатись пільговою ставкою у 7%», — зазначив Андрій Телюпа.

Так, минулого тижня кредити під 3% отримали:

30 військовослужбовців та силовиків

5 медиків

4 педагоги

3 науковці

Кредити під 7% отримали:

49 українців без власного житла

20 ВПО

3 ветерани

Найбільше кредитів видано у Київській області та місті Києві — по 33, Івано-Франківській області — 7 та Волинській області — 6. За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 63 українці, з них на стадії будівництва — 23 об’єкти, також 51 кредит видано на житло на вторинному ринку.

Зокрема, з початку року (від з моменту відновлення роботи реєстрів) до програми єОселя долучилося 1 065 українців, які отримали кредитів на власне житло на понад 1,9 млрд грн.

Довідково:

Програма єОселя є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.